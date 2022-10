David Goffin is als lucky loser opgevist op de hoofdtabel van het ATP-toernooi van Astana (hardcourt/2 miljoen dollar). Hij neemt het in de eerste ronde op tegen 's werelds nummer 1 Carlos Alcaraz. Het is zijn 2e duel tegen de jonge Spanjaard, in Melbourne 2021 verloor hij met 6-3, 6-3. Volg het scoreverloop hier. De partij zou om 10.30 uur beginnen.