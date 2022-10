LIVE: Sterke Goffin staat op 1 game van stunt tegen nummer 1 Carlos Alcaraz in Astana

clock 11:43

11 uur 43. Goffin wint set 1 na 1 uur knap tennis. David Goffin toont geen angst voor de nummer 1 en speelt vrank en vrij. Hij doet goed mee in de rally's, gaat zijn kans en profiteert ook van de foutjes van Carlos Alcaraz. Zo is set 1 met 5-7 voor de Belg. De nummer 1 zette Goffin wel meteen met de rug tegen de muur, want de 19-jarige kwam in het eerste spel meteen 0-40 voor. De 31-jarige maakte dat nog goed, dwong in het volgende spel zelf 2 breakpunten af, maar gaf in spel 3 toch als eerste zijn opslag prijs: 2-1. Goffin bleef kalm, zocht goed de lijnen en durfde de rally aan te gaan. Alcaraz verdedigde aanvankelijk nog goed, maar hij was even de kluts kwijt en verloor 4 spelletjes op een rij. Goffin haalde zijn opslaggames al bij al makkelijk binnen: 2-5. Maar de nummer 1 is natuurlijk de nummer 1. Alcaraz krikte zijn niveau op, ging sneller spelen, brak op love en maakte gelijk: 5-5. Goffin kon het momentum evenwel weer laten kantelen en dwong Alcaraz in de fout: hij won zijn eigen opslag op love en profiteerde van 4 missers van de Spanjaard om na exact 1 uur de eerste set binnen te halen: 5-7. Het eerste setpunt was het goede: Alcaraz sloeg een bal in het net. .