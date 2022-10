Kijk om 19 u naar David Goffin tegen Belgisch toptalent Gilles Arnaud Bailly (17) in Antwerpen

13 uur 09. Ik heb nog een klein beetje moeite met mijn ademhaling, maar ik hoop dat het vanaf morgen oké is. Ik heb me voorbereid en ben weer beginnen te trainen. Ik heb weer meer energie en mijn lichaam voelt weer beter aan. David Goffin gisteren, hij was vorige week ziek.

clock 13:07

13 uur 07. Belgisch "topduel" tussen Goffin en Bailly. Het lot was de Belgische tennisfan gunstig gezind. Vanavond krijgen we een mooi Belgisch duel in de eerste ronde in Antwerpen tussen David Goffin, de beste Belg, en Gilles Arnaud Bailly, de nummer 2 van de wereld bij de junioren. Voor Bailly, vorige maand 17 geworden, is het zijn allereerste ATP-wedstrijd, hij speelde deze zomer enkel al eens 2 ITF-toernooien in België. De ATP-nummer 1.185 doet in Antwerpen mee met een wildcard. Goffin kampt nog met de naweeën van ziekte. .