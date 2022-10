IJzersterke Goffin stunt tegen nummer 1 Carlos Alcaraz in Astana: "Ik kan het nog"

Goffin had als nummer 66 van de wereld niets te verliezen tegen de nummer 1. Onze 31-jarige landgenoot had na zijn kwartfinale in Wimbledon 6 keer op een rij in de eerste ronde van een ATP-toernooi verloren. In Astana verloor hij in de 2e ronde van de kwalificaties, enkel het forfait van Hoger Rune bracht hem tegenover Alcaraz. Weinigen zouden hun geld dus durven in te zetten op de Belg. Die kreeg al in het eerste spel meteen 3 breakballen om de oren (0-40), maar zette dat nog recht. Om op zijn beurt 2 breakpunten af te dwingen, waardoor hij Alcaraz liet voelen dat die niks cadeau zou krijgen. Goffin gaf in het 3e spel wel als eerste zijn opslag prijs, maar hij bleef kalm, zocht goed de lijnen en durfde de rally aan te gaan. Hij toonde ook dat hij topfit is, want vaak was hij er met zijn snelle benen nog bij om een bal te redden of af te werken. Goffin ging frank en vrij zijn kans en sloeg meer winners dan de nummer 1 (19-15). Alcaraz, die zijn eerste toernooi speelde sinds zijn US Open-triomf op een Daviscup-uitje na, leek niet bij de les en verloor 4 spelletjes op een rij. Goffin haalde zijn opslaggames al bij al makkelijk binnen, ook al haalde hij maar een opslagpercentage van iets meer dan 50 procent. (lees voort onder tweet)

Goffin deelt de lakens uit

Maar je bent natuurlijk niet voor niets nummer 1: bij 2-5 krikte Alcaraz zijn niveau op, ging sneller spelen, maakte minder fouten, brak op love en maakte gelijk: 5-5.





Goffin kon evenwel het momentum weer laten kantelen en dwong Alcaraz in de fout: hij won op zijn beurt zijn opslag op love en profiteerde van de missers van de Spanjaard om na exact 1 uur de eerste set binnen te halen.





Het eerste setpunt was het goede: Alcaraz sloeg een bal in het net. Het was een van de 34 unforced errors van de nummer 1, tegenover 23 voor de nummer 6.



Wie een ommekeer had verwacht in de 2e set, kwam bedrogen uit. Goffin geloofde volop in zijn kansen en zijn arm trilde niet. Hij ging meteen door de opslag van Alcaraz en behield ondanks 3 breakballen zijn eigen opslag: 0-3.



Alcaraz wist niet goed wat hem overkwam en had alle moeite van de wereld om de 0-4 te vermijden. Toen Goffin met een break op love uitliep tot 1-5, leek de stunt een feit.



De nummer 1 kende nog een korte opflakkering, maar bij 3-5, 30-40 kreeg Goffin op zijn eigen opslag een eerste matchbal. En die benutte hij meteen: hij sloeg een diepe bal gevaarlijk terug, Alcaraz duwde de bal buiten. Goffin haalde zijn vuist en lach boven.





De winst van Goffin is om meerdere redenen opmerkelijk. Hierboven werden er al een paar aangehaald, maar bovendien verliest Alcaraz voor het eerst sinds november een match zonder eigen setwinst.



De laatste lucky loser die won van de nummer 1 van de wereld was de Argentijn Guillermo Canas in Indian Wells 2007 tegen Roger Federer.



(lees zijn reactie onder tweet)