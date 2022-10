Gillé en Vliegen kunnen Belgische publiek niet laten juichen in 1e ronde

Gillé en Vliegen wonnen samen al 5 ATP-titels, waaronder vorig jaar nog een in Singapore. Maar in eigen land zit de eindzege er niet meer in voor het Limburgse duo.

Op het hardcourt in de Antwerpse Lotto Arena gingen ze onderuit tegen de Indiër Rohan Bopanna en de Nederlander Matwé Middelkoop, de tweede reekshoofden.

Vliegen en Gillé startten sterk en liepen uit tot 3-0 en 4-1. Bopanna en Middelkoop konden de kloof niet verkleinen en verloren de eerste set met 6-3. De tweede set verliep gelijkopgaand en beide duo's hielden elkaar in de tang. In de tiebreak moesten de Belgen net het onderspit delven.

De wedstrijd draaide uit op een supertiebreak en daarin namen Bopanna en Middelkoop een vliegende start (7-0). Vliegen en Gillé konden, ondanks de steun van het Belgische publiek, de scheve situatie niet meer rechtzetten.