Félix Auger-Aliassime mag ook vieren in Bazel en wint zijn derde toernooi op een rij

Félix Auger-Aliassime begint het zegevieren stilaan gewoon te worden. Nochtans was dat lang anders, want het Canadese toptalent worstelde jarenlang met het winnen van finales. Pas bij zijn 9e (!) beurt, kon hij begin dit jaar in Rotterdam de nul wegvegen.

Die eerste titel moet bevrijdend hebben gewerkt. Drie weken geleden begon Auger-Aliassime aan een stevige zegereeks: in Firenze veroverde hij zijn tweede ATP-titel, een week later deed hij er in Antwerpen nog eentje bij.

De Canadees kon dus met vertrouwen richting het ATP 500-toernooi van Bazel trekken. Daar veegde hij zaterdag in de halve finale 's werelds nummer één Carlos Alcaraz van de baan.

In de finale kwam hij het Deense talent Holger Rune tegen, die vorige week nog de titel in Stockholm won. Maar Auger-Aliassime toonde zich de betere vanaf set één, die hij met 6-3 won. Rune bood meer weerwerk in set twee, maar uiteindelijk moest hij bij 7-5 het hoofd buigen.