David Goffin moet afdruipen in Bazel na driesetter in de 1e ronde

David Goffin (ATP-53) stond voor het eerst in zijn carrière tegenover Brandon Nakashima, de nummer 44 van de wereld.

Nakashima, een 21-jarige Amerikaan, staat de jongste weken met vertrouwen te tennissen nadat hij vorige maand voor eigen volk zijn eerste ATP-titel won, op het toernooi van San Diego.

Tegen Goffin moest Nakashima wel de 1e set prijsgeven, maar hij hing de bordjes weer gelijk in de tiebreak van set 2. In de beslissende 3e set werd een break in het 5e spelletje Goffin fataal. Nakashima serveerde de match uit in stijl, met een love-game.