Zanevska en Zimmermann blazen meteen de aftocht in New York

In de eerste set stond er geen maat op Galfi en Pera. In geen tijd was het 6-1. De tweede set ging naar Zanevska en Zimmermann, die ook op Roland Garros en Wimbledon een dubbelduo vormden.

In de beslissende derde set kwamen Galfi en Pera snel 3-0 voor. Een comeback zat er voor de Belgische vrouwen niet meer in en zo zit hun US Open erop in de eerste ronde.