Yanina Wickmayer boekt mooie zege tegen Tsjechisch talent in Seoel

In de achtste finale treft Wickmayer de winnares van het duel tussen de Britse Emma Raducanu (WTA-77), het zesde reekshoofd en vorig jaar winnares van de US Open, en de Japanse Moyuka Uchijima (WTA-126).



Fruhvirtova won zondag nog haar eerste WTA-toernooi in het Indiase Chennai. Ze werd met haar 17 jaar en 140 dagen de jongste speelster in de top 100 van de WTA-ranking. In Chennai ging Wickmayer er in de eerste ronde uit, al verdedigde ze zich heel goed.



Wickmayer speelt in Seoel ook dubbel, aan de zijde van de Française Kristina Mladenovic. De twee wonnen dinsdag hun eerste ronde. In de kwartfinales wacht een duel met de Russisch-Georgische tandem Anna Blinkova/Natela Dzalamidze of het Wit-Russisch-Amerikaanse duo Lidzita Marozava/Kaitlyn Christian.