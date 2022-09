US Open: Elise Mertens zegt af voor 2e ronde dubbel, Kirsten Flipkens krijgt 3e ronde cadeau

Mertens zakte met twijfels naar New York af. Vorige week zegde ze af voor het toernooi van Cleveland met pijn aan haar dij.





Voor het eerst in 5 jaar haalde ze niet de derde ronde in het enkelspel van een grandslamtoernooi: ze ging er in de eerste ronde in 3 sets uit tegen de Roemeense Irina-Camerlia Begu.



Met Koedermetova won ze nog wel in de eerste ronde van het dubbelspel: met een verband rond haar rechterdij had Mertens 59 minuten nodig om de Russin Anna Kalinskaja en de Kroatische Donna Vekic te verslaan.



Maar de tweede ronde komt er dus niet meer van.