In de finale van het mannentoernooi in New York staan met Casper Ruud (ATP-7) en Carlos Alcaraz (ATP-4) twee toptalenten tegenover elkaar. Voor Ruud (23) is het zijn tweede grandslamfinale, voor Alcaraz (19) zijn eerste. De winnaar wordt bovendien de nieuwe nummer één van de wereld. Volg hier het scoreverloop.