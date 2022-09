Spaanse tiener Alcaraz bereikt voor het eerst grandslamfinale, tegenstander wordt Ruud

Het was een zware last om te dragen: de eerste Amerikaan worden in de finale van de US Open in 16 jaar, de eerste zwarte Amerikaan sinds Arthur Ashe. Maar de flamboyante Frances Tiafoe voelde zich als een vis in het water in de bijwijlen kolkende sfeer van het stadion dat naar Ashe is vernoemd.

Voor Carlos Alcaraz was het dan ook niet makkelijk om het hoofd koel te houden in die omstandigheden. 19 jaar nog maar, maar nu al de nummer 3 van de wereld. Straks misschien zelfs de nieuwe nummer 1?

Tiafoe werd aangemoedigd door niemand minder dan de voormalige first lady Michelle Obama. En in de eerste set werkte dat ook. Na een spannende tiebreak ging die set naar Tiafoe.

Geleidelijk aan kreeg Alcaraz meer vat op de opslag van Tiafoe. In de 4e set kreeg hij zijn eerste matchpunt, maar de Amerikaan kroop door het oog van de naald en kon nog een verlengstuk van één uur aan de match breien.

Alcaraz mag nu zondag voor het eerst in zijn nog prille carrière een grandslamfinale spelen. Vraag is hoeveel hij nog in de tank heeft na 3 vijfsetters op een rij?