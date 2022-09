LIVESTREAM: Ook Goffin kan niet winnen, dubbelduo moet de eer redden tegen Australië

Zizou Bergs was als eerste aan zet in de eerste groepsmatch van de Belgen in de Daviscup. Tegen debutant Jason Kubler (ATP 97) had onze landgenoot kansen, maar kon hij het niet afmaken.

Bergs won halfweg de partij wel 9 op 11 spelletjes, maar dat volstond niet om Kubler monddood te maken. De Australiër rechtte de rug in de derde set en won 5 spelletjes op rij om zijn land een 1-0-voorsprong te bezorgen: 6-4, 1-6, 6-3.

Alle Belgische ogen waren dan op David Goffin gericht om orde op zaken te stellen. De Luikenaar, die al even op de sukkel is na 5 toernooien op een rij in de eerste ronde uitgeschakeld te worden, stond tegenover Alex De Minaur, de nummer 22 van de wereld.

En De Minaur demonstreerde waarom hij in 3 eerdere confrontaties nooit verloor van Goffin. Met een solide opslag stuurde hij onze landgenoot van het kastje naar de muur.



Alleen op het einde van de eerste set kon Goffin twee breakkansen afdwingen, maar niet verzilveren. Hij verloor uiteindelijk in iets meer dan een uur met 6-2 en 6-2.

Sander Gillé (ATP 78 dubbel) en Joran Vliegen (ATP 90 dubbel) dubbelen nog tegen Matthew Ebden (ATP 33 dubbel) en Max Purcell (ATP dubbel 37).