Serena Williams blijft zelf nog vaag over het tijdstip, maar ze neemt straks afscheid van de tennissport. Misschien dat haar partij vannacht in de derde ronde haar laatste wordt? De 40-jarige tennislegende versloeg op deze US Open al nummer 80 Danka Kovinic en nummer 2 van de wereld Anett Kontaveit. Wat kan de ex-nummer 1 tegen de Australische Ajla Tomljanovic (WTA-46) in hun 1e onderlinge duel. Volg de score hier.