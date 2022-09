Kirsten Flipkens strandt in kwartfinales vrouwendubbel US Open

Het Australisch-Amerikaanse duo zal het voor een plaats in de finale opnemen tegen Barbora Krejcikova/Katarina Siniakova uit Tsjechië of Gabriela Dabrowski uit Canada en Giuliana Olmos uit Mexico.



Het was de eerste keer sinds Roland Garros 2019, toen ze de laatste vier bereikte met de Zweedse Johanna Larsson, dat "Flipper" nog eens in de kwartfinales van het vrouwendubbelspel op een grandslamtoernooi speelde.



De 36-jarige Flipkens, de laatste Belgische vertegenwoordigster in de seniorencategorie op Flushing Meadows, is nog in de running in het gemengd dubbelspel.



Samen met de Fransman Edouard Roger-Vasselin zal ze vanavond de strijd aangaan met de Chinese Shuai Zhang en de Kroatische Mate Pavic, als nummer 2 geplaatst, voor een plaats in de finale.