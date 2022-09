Kirsten Flipkens haalt finale op de US Open in gemengd dubbelspel

Kirsten Flipkens nam op Wimbledon afscheid van het enkelspel, maar in het dubbelspel kan de 36-jarige Belgische nog altijd een stevig woordje meepraten.



In het dubbelspel bij de vrouwen strandde Flipkens samen met Sara Sorribes nog in de kwartfinales, maar in het gemengd dubbel staat onze landgenote dus in de finale.



Afgelopen nacht waren Flipkens en de Fransman Edourd Roger-Vasselin in 3 sets te sterk voor de Chinese Zhang Shuai en de Kroaat Mate Pavic. In de finale treffen Flipkens en Roger-Vasselin een Amerikaans of een Australisch duo. Voor de Belgische wordt het een eerste grandslamfinale in haar lange carrière.