Gilles Simon, bijna gepensioneerd, klopt David Goffin in Metz

De Daviscup-ontmoetingen waren teleurstellend voor de Belgische equipe, maar David Goffin kon zich misschien optrekken aan 2 zeges vorige week.

Al is dat eventuele goeie gevoel al de kop ingedrukt. Wildcardspeler Gilles Simon, 37 en aan de laatste weken van zijn carrière bezig, won in de eerste ronde in Metz.

Goffin stond in de eerste set te veel onder druk op zijn opslag, in de tweede set forceerde hij een break.

Maar Goffin gat dat voordeel meteen weer uit handen en was uitgeteld na een nieuwe break tegen de voormalige nummer 6 van de wereld: twee keer 6-3.

Goffin won het toernooi van Metz in 2014.

Sinds zijn kwartfinale op Wimbledon in juli verloor Goffin al zijn eersterondewedstrijden op het ATP-circuit.