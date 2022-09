BEKIJK: Carlos Alcaraz wint spectaculair NextGen-duel op US Open mét punt van het toernooi

Is dit het punt van het toernooi?

Alcaraz vaak in verdrukking

Alcaraz is de nummer 4 van de wereld, tegen nummer 13 Sinner moest hij vaak achtervolgen. Op de 1e set na werd de Spanjaard telkens als eerste gebroken. Hij kwam 2-1 achter in sets en kreeg in set 4 bij 5-4 en voordeel voor Sinner op diens opslag een matchpunt tegen.



In de slotset kwam hij met een break 3-2 achter, maar daarna won hij 4 games op een rij en werd de jongste halvefinalist in een grandslamtoernooi sinds 2005.



5 uur en 15 minuten hielden de twee elkaar bezig. Enkel Stefan Edberg en Michael Chang speelden 11 minuten langer in New York, in 1992. Zo werd het 2.51 u in de ochtend, in 2014 klopte Kei Nishikori Milas Raonic in de 1/8e finales om 2.26 u.



Voor een finaleticket neemt Alcaraz het op tegen de 24-jarige Amerikaan Frances Tiafoe (ATP-26), die de Rus Andrej Roeblev (ATP-11) met 7-6 (7/3), 7-6 (7/0) en 6-4 uitschakelde.



In de andere halve finale geeft de Noor Casper Ruud (ATP-7) de Rus Karen Chatsjanov (ATP-31) partij



Zowel voor Alcaraz, Tiafoe als Chatsjanov wordt het de eerste halve finale op een grandslamtoernooi. Casper Ruud was in juni runner-up op Roland Garros.



"Ik ben moe, maar tegelijkertijd supergelukkig", reageerde Alcaraz. "Het niveau waarop we speelden, was ongelooflijk. Mentaal, fysiek, spelkwaliteit. We hebben allebei onze grenzen opgezocht en hebben dat spectaculaire niveau 5u15' kunnen aanhouden."



"Van de eerste tot de laatste ballen bleven we geweldige punten produceren, allebei waren we dicht bij winst of verlies. Deze wedstrijd zullen we ons hele leven allebei blijven herinneren. Ik ben zeker dat we elkaar nog vaak zullen tegenkomen."