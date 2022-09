Amerikaanse publiek smult van dubbel Serena en Venus ondanks verlies in eerste ronde

Nooit eerder werd een wedstrijd in het dubbelspel gespeeld in het Arthur Ashe stadion in New York, maar voor de eerste dubbelpartij van de zussen Williams in vier en half jaar werd graag een uitzondering gemaakt.

23.859 uitzinnige fans daagden op voor de gelegenheid om de zussen waarschijnlijk hun laatste competitiewedstrijd samen te zien spelen. In het verleden leidde die samenwerking al tot 14 grandslamtitels in het dubbel samen, maar een 15 zal er wellicht niet komen.

Het Tsjechische duo Lucie Hradecka en Linda Noskova was in twee sets te sterk. "Ik kan nog altijd niet geloven dat we gewonnen hebben. Ik excuseer me bij jullie (de fans), maar ik ben wel heel blij dat het gelukt is", zei Hradecka na de wedstrijd.

Serena en Venus Williams genoten zichtbaar tijdens hun wedstrijd, ondanks het dreigende verlies. Ze gaven elkaar vuistjes, praatten tussen punten en konden hun glimlach niet onderdrukken op de momenten dat ze even konden uitrusten tussen spelletjes door.

Het luidste moment bewaarde het publiek voor het moment waarop de bal 19 keer over en weer ging in de tiebreak van de eerste set en Serena uitpakte met drie volleys na elkaar. Zo kwamen de zussen 4-3 voor in de tiebreak, maar dat volstond uiteindelijk niet.