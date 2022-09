Afscheid van een legende? Serena Williams verliest in 3e ronde US Open

De kroniek van een aangekondigd afscheid. Serena Williams is gisterenavond - in de derde ronde van de US Open - verslagen door de Australische Ajla Tomljanovic (WTA-46) met 7-5, 6-7 (4/7) en 6-1. De US Open lijkt het laatste tennistoernooi voor Williams te zijn. "Ik denk niet dat ik terugkom op mijn beslissing om te stoppen. Maar zeg nooit nooit."