Zanevska gaat er meteen uit in laatste voorbereiding op US Open

Granby, in Canada, was een laatste kans om matchritme op te doen richting US Open, die volgende week van start gaat.



Zanevska verloor haar opslag in het allereerste spelletje, de enige break van de eerste set. In set twee kwam de Belgische Oekraïense 2-4 voor, maar ze liet zich meteen rebreaken. Hart brak in een felbevochten 11e spelletje en maakte het na 1 uur en 45 minuten af.