Zanevska bedwingt Amerikaanse Vandeweghe in New York op weg naar ronde 2

Zanevska staat een twintigtal plaatsen hoger op de wereldranglijst dan Vandeweghe en in de eerste set toonde onze landgenote dat ook op court 11. Ze gunde de thuisspeelster amper een spelletje.

Maar voor eigen publiek knokte Vandeweghe nog stevig terug in set twee. De Amerikaanse versierde zelfs twee setpunten, maar Zanevska had telkens een antwoord in huis.

Na anderhalf uur was de partij voorbij. Zanevska, die een keer eerder op de hoofdtabel stond, staat nu voor het eerst in de tweede ronde in New York. Ze ontmoet nu Veronika Koedermetova (WTA-18).