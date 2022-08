Wat is er aan de hand met Iga Swiatek (WTA-1)? Lentevorm omgeslagen in zomerdip?

Sinds er een einde kwam aan haar waanzinnige record van 37 zeges op rij op Wimbledon na verlies tegen Alizé Cornet (op dat moment WTA-37) is Iga Swiatek niet meer dezelfde speelster.

Na haar uitschakeling in Londen volgde twee weken geleden opnieuw een pijnlijke uitschakeling. Tegen Caroline Garcia (op dat moment WTA-45) verloor Swiatek in de kwartfinales van het toernooi van Warschau, in haar Polen.

En ook Noord-Amerikaanse bodem bracht niet meteen beterschap. Swiatek verloor in de derde ronde in Toronto van de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA-24) in drie sets. In moeilijke omstandigheden omdat er veel wind stond, toonde Swiatek geen veerkracht of creativiteit. Ze onderging het spel van de agressief spelende Maia.

"Ze gebruikte de omstandigheden gewoon beter dan ik", zei Swiatek na de wedstrijd. "Ik maakte ook meer fouten dan zij. Ze speelde constanter."

Haar ongezien goede vorm in de lente, die Swiatek de eindzeges opleverde in Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome en op Roland Garros, lijkt op twee en een halve week voor de start van de US Open (29 augustus - 11 september) omgeslagen in een zomercrisis(je?).