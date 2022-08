Wat een matchpunt! Rafael Nadal wint zijn eerste duel in New York sinds zijn titel in 2019

Bekijk het geweldige matchpunt van Nadal:

Het is het grandslamjaar van Nadal. Na maanden blessureleed en zelfs vrees voor zijn carrière won hij in Melbourne en Parijs en haalde hij de halve finales in Wimbledon, waar hij door een buikspierblessure verstek moest laten gaan.



Voor Nadal was dit nog maar de tweede partij sinds Wimbledon, dus hij kwam wel met wat twijfels aan de start. In de eerste set speelde hij nog wat vertwijfeld, Hijikata (ATP-198), die zijn grandslamdebuut maakte, profiteerde met een break.



"Ik speelde niet zo slecht, maar maakte enkele kansen niet af. Na zijn break was ik een beetje nerveus." De nummer 3 van de wereld krikte zijn niveau op alle vlakken op, het beste van Hijikata was eraf. De laatste bal was er een in stijl.



In de tweede ronde wacht de Italiaan Fabio Fognini, die wipte Nadal in de derde ronde in New York in 2015.