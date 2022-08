Vraagtekens rond Goffin voor US Open na opnieuw uitschakeling in eerste ronde in Cincinnati

David Goffin en Marcos Giron (ATP-54) hadden zich allebei via de kwalificaties geplaatst voor de hoofdtabel in Cincinnati. Giron is een oude bekende van Goffin. Ze speelden eerder tegen elkaar op het toernooi in Antwerpen in 2020. Toen was de Amerikaan in twee sets te sterk. En dat scenario herhaalde zich.

In de eerste set werd opslagverlies bij 5-3 Goffin fataal. Giron sloeg duidelijk meer winners en kon ook zijn foutenlast beter onder controle houden. Ook in de tweede set verloor Goffin maar een opslagspel, maar hij slaagde er niet in om dat nog recht te trekken. Na 1 uur en 21 minuten was de wedstrijd gespeeld.

Goffin heeft nochtans goede herinneringen aan Cincinnati. In 2019 verloor hij er nipt de finale van de huidige nummer een van de wereld Daniil Medvedev.

Het was het laatste toernooi voor Goffin voor de start van de US Open vanaf 29 september. Na zijn kwartfinale op Wimbledon verloor hij in elk Noord-Amerikaans toernooi in de eerste ronde: in Washington, in Montreal en in Cincinnati.