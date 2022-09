Van Uytvanck steekt Mertens voorbij als Belgische nummer 1: "Hard voor gewerkt"

clock 09:05

09 uur 05. Van Uytvanck is nieuwe Belgische nummer 1. Na de uitschakeling van Maryna Zanevska (WTA-97) in de tweede ronde, is Alison Van Uytvanck de enige overgebleven Belgische tennisser in het enkelspel op de US Open. Na het laatste grandslamtoernooi van het seizoen zal ze ook de hoogst geplaatste Belg op de WTA-ranking zijn. Op de virtuele ranking maakt de 28-jarige Vlaams-Brabantse momenteel twee plaatsen winst, van 43 naar 41, terwijl Elise Mertens al minstens negen plaatsen verliest en voorlopig naar de 42e plaats zakt. "Ik heb hier echt hard voor gewerkt", zei Van Uytvanck. "Na mijn rugproblemen heb ik er alles aan gedaan om hier te kunnen staan. Het loonde al de moeite, want ik heb tegen een legende (Venus Williams, red) kunnen spelen. Ik was erg blij met mijn prestatie. Hopelijk kan ik op dit elan doorgaan." .