Russin Kasatkina roept op tot "vrede in de wereld" na triomf in San Jose

Kasatkina bleef even op haar rug liggen na het beslissende punt in San Jose. De Russin had namelijk moeten zwoegen voor haar 5e WTA-titel. In de eerste set gaf ze een 4-2- en 5-3-voorsprong nog uit handen in een frustrerende tiebreak boordevol fouten.

Maar de Russin was in de 2e en 3e set duidelijk een maatje te groot voor Shelby Rogers. Voor Kasatkina, dit seizoen ook al in de halve finales van Roland Garros, is het de bekroning na enkele moeilijke jaren. In 2019 twijfelde ze nog om te stoppen.

De 25-jarige Kasatkina springt na haar zege de top 10 van de wereld binnen. "Ik voel me goed, ik voel me elk jaar beter en beter. Ik ben al benieuwd wat volgend jaar zal brengen", zei Kasatkina.

"Ik wil iedereen bedanken die dit moment met mij deelt. Ik wens iedereen veel liefde, geluk... en vrede in de wereld", stamelde de Russin. Kasatkina noemde de oorlog in Oekraïne eerder al "een complete nachtmerrie".

Vorige maand onthulde Kasatkina ook dat ze een relatie heeft met de olympische kunstschaatsster Natalia Zabijako. "Je ligt in de knoop met jezelf zolang je het niet vertelt", zei ze enkele uren nadat in Rusland een wet was gestemd die positieve discussies over LGBTQ+-relaties verbiedt.