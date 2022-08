Revelatie Haddad Maia kan Halep niet van 24e toernooizege houden

Beatriz Haddad Maia.



Onthou de naam. De 26-jarige Braziliaanse brak dit jaar door met toernooizeges in Nottingham en Birmingham.



2 dagen geleden smeerde ze nummer 1 Iga Swiatek haar 3e nederlaag aan van het jaar. "Wow", was de reactie van Haddad Maia na die prestigieuze overwinning.



Ook Simona Halep erkende dit jaar al eens haar meerdere in de Braziliaanse. In de 2e set zag de Roemeense opnieuw sterretjes tegen Haddad Maia, de eerste Braziliaanse ooit in de finale van een WTA 1000-toernooi.



Halep nam uiteindelijk de bovenhand in de beslissende 3e set en verzilverde haar 2e van 3 matchpunten. Goed voor haar 24e toernooizege.