Minnen houdt eerste reekshoofd lang aan de praat, maar stunt niet in Granby

Greet Minnen deinst niet terug voor een moeilijke opdracht. De 25-jarige Kempense legde haar Russische leeftijdsgenote Daria Kasatkina het vuur aan de schenen en won de eerste set in een tiebreak.

Kasatkina kon - na 2 uur en 57 minuten - wel nog orde op zaken stellen. De Russin won de volgende twee sets met 6-4 en 6-2.

Voor Minnen was het haar 17e nederlaag van het seizoen. Daar staan 15 overwinningen tegenover.

In haar aanloop naar de US Open verloor Minnen drie keer. Ook in Washington en Concord ging ze er in de eerste ronde uit. Haar laatste zege boekte ze eind juni op Wimbledon, waar ze in de eerste ronde negende reekshoofd Garbine Muguruza verraste.