Maryna Zanevska is maatje te klein voor Veronika Koedermetova in 2e ronde

Al bij haar eerste opslagspel wist Maryna Zanevska (WTA-97) dat ze een lastige partij tegemoet ging tegen Koedermetova. De Russische ging meteen door de opslag van onze landgenote, die heel de wedstrijd moest achtervolgen.

Tot 4-2 kon Zanevska aanklampen, maar ze kon het tempo van haar tegenstander niet langer volgen. Koedermetova stoomde door naar setwinst.

Ook in set 2 was de Belgische niet opgewassen tegen het 18e reekshoofd. De Russin controleerde de partij en stuurde Zanevska na anderhalf uur tennis huiswaarts. Zo wordt Alison Van Uytvanck de enige actieve Belg in het enkelspel op de US Open.