Kwalificatiespeelster Caroline Garcia plaatst een orgelpunt in Cincinnati

Zowat alles wat Caroline Garcia deze week aanraakte, veranderde in goud.

Vanuit de kwalificaties rekende ze in de tweede ronde af met Maria Sakkari, het nummer 3 van de wereld.

In de 1/8e finales kon Elise Mertens haar niet afremmen en richting de finale werd ook Aryna Sabalenka (WTA-7) aan het spit geroosterd.

En het vat van Garcia was nog niet af. In de finale leerde ze ook Petra Kvitova een lesje.

De Française is van alle markten thuis. In mei keerde ze terug na een voetblessure en won ze op gravel in Warschau (ze klopte er Iga Swiatek), op gras in Bad Homburg en nu dus op hardcourt.