Goffin zit opnieuw in een dipje na goede Wimbledon, ook in Montreal sneuvelt hij na 1 match

Na zijn uitstekende prestaties op Wimbledon, waar hij de kwartfinales speelde, krijgt David Goffin geen voet aan grond in Noord-Amerika. Vorige week was er de snelle uitschakeling in de Amerikaanse hoofdstad Washington tegen Jack Sock en ook in Canada ging het niet beter.

De 31-jarige Luikenaar kreeg een wildcard voor het toernooi van Montreal en nam het voor de tweede keer op tegen de 34-jarige Spanjaard. In 2017 won Goffin hun eerste ontmoeting in Indian Wells.

Dat kunstje kon Goffin 5 jaar later niet herhalen. De eerste set was spannend. Pas na een tiebreak moest Goffin de eerste set aan de Spanjaard laten, maar daarna leek de veer gebroken.

Goffin verloor meteen zijn opslagspel en dat zou later nog een tweede keer gebeuren. Na 1 uur en 46 minuten was het toernooi voor Goffin voorbij.