David Goffin kan zomervloek niet keren: ook op US Open exit in 1e ronde

Goffin haalde op het gras van Wimbledon de kwartfinale, maar de Amerikaanse zomertour op hardcourt kende één constante: telkens ging onze 31-jarige landgenoot eruit in de eerste ronde. In Washington, Montreal, Cincinnati en Winston Salem.



En dus nu ook in New York. Goffin trof nummer 30 Musetti een tweede keer: vorig jaar had de 20-jarige Italiaan hem in de eerste ronde in Roland Garros geklopt.



Goffin begon het best aan de partij met een dubbele break (6-3), maar daarna nam zijn foutenlast toe. Goffin sloeg in elke set meer winners dan Musetti, maar maakte ook een pak meer fouten.



In het begin van de 2e set gaf Goffin 2 keer naeen zijn opslag weg. Hij kon nog gelijkmaken (3-3), maar een 3e break werd hem fataal (5-7).



Zijn eerste opslag begon met de set minder te draaien. Musetti had aan 1 break genoeg voor set 3 (4-6). Goffin besefte het gevaar en begon ijzersterk aan de 4e set: met 2 spelletjes op love liep hij 3-0 uit en sleepte een 5e set uit de brand (6-3).



Goffin ging op zijn elan door in de beslissende set met een openingsbreak op love. Musetti leek klaar voor de slachtbank na nog een break tot 5-2. Twee keer mocht Goffin opslaan voor de match, maar hij kon het schip de haven niet binnen loodsen.



Met maar 45 procent eerste opslagen en liefst 23 fouten (tegen 14 winners): daar wrong het schoentje. Musetti maakte er 5-5 van. Goffin kon de tiebreak nog vermijden, maar kon een break weer niet bevestigen.



In een ellenlange tiebreak (in New York wordt die tot 10 punten gespeeld) stak Goffin bij 4-1 een hand uit naar de overwinning, maar hij vond de sleutel niet om de deur definitief op slot te doen. Een eerste matchpunt kon Goffin nog wegwerken, een tweede deed hem de das om 6-7 (9/11).



Goffin liet een kans liggen, want in de tweede ronde wachtte de Nederlander Gijs Brouwer (ATP-181), die de Fransman Adrian Mannarino (ATP-45) wipte. Het was de 11e US Open van Goffin, tussen 2017 en 2020 haalde hij telkens de 4e ronde. Vorig jaar stopte het ook al na 1 duel.