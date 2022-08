Carreno Busta boekt in Montréal mooiste ATP-titel na "moeilijke periode"

Pablo Carreno Busta stond al twee keer in de halve finales van een grandslamtoernooi en prijkte niet lang geleden in de top 10 van de ATP-ranking, maar de laatste maanden ging het moeilijk.

Vorige maand zakte hij naar de 23e plek, zijn laagste ranking in bijna twee jaar. Tegen Hubert Hurkacz, de nummer 10 van de wereld die nog geen ATP-finale had verloren (5-0), was de Spanjaard dan ook geen favoriet.

Carreno Busta trok aan het kortste eind in de eerste set, maar panikeerde niet. Ook in de halve finale tegen Dan Evans had de Spanjaard voor het eerst een set verloren, maar toch nog de zege gepakt. Met twee keer 6-3 maakte hij het af na 1 uur en 45 minuten.

Voor Carreno Busta is de Masters 1000-titel zijn mooiste eindzege op zijn palmares. Vorig jaar won hij al eens een ATP 500-titel op het gravel van Hamburg. Zijn 7e toernooizege gaf hem dan ook "een geweldig gevoel".

"Ik voelde me heel comfortabel deze week. Het is echt heel speciaal om een Masters 1000-titel te winnen. Na een moeilijke periode ben ik blijven werken. Ik had dit jaar veel verloren in de eerste ronde, tegen spelers buiten de top 100, maar ik ben blijven geloven in mezelf."