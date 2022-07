Tsjechische tandem is maatje te groot voor Elise Mertens en Zhang in dubbelfinale Wimbledon

Vorig jaar triomfeerde Elise Mertens samen met haar toenmalige dubbelpartner Hsieh, maar dit jaar kon ze op Centre Court niet lang dromen van een nieuwe titel.

In de eerste set waren Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova dominant. De goed ingespeelde Tsjechische tandem overpowerde Mertens en Zhang en op de juiste momenten toonde Siniakova haar handigheid aan het net.

In set 2 was er meer weerwerk van Mertens en Zhang. Ze slaagden erin om de Tsjechische vrouwen meer op de achterlijn te houden en dat leverde plots ook een break voorsprong op: 3-4.

Dat was echter het sein voor Krejcikova en Siniakova om het gaspedaal weer dieper in te duwen. In een mum van tijd pakten ze de volgende 3 spelletjes en de zege: 6-2, 6-4. Voor de Tsjechische tandem is het al de vijfde zege in een grandslamtoernooi.

"Ik wil mijn partner bedanken voor twee leuke weken", zei Elise Mertens na de verloren finale. "Het mocht niet zijn vandaag. Barbora en Katerina waren te sterk voor ons."

"Maar mijn partner en ik zijn pas 3 weken geleden samen beginnen te spelen. Zij vormen al jaren een duo en voelen elkaar blindelings aan. We zijn blijven vechten, maar het was een soort muur waar we tegen speelden."