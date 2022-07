Rafael Nadal heeft wat moeite om Van de Zandschulp uit te schakelen

Rafael Nadal is weer aan het groeien in het toernooi. Zijn prestatie in de 3e ronde tegen Lorenzo Sonego vond hij tot nu zijn beste. En daar bouwde hij op voort.



Nadal wist wel dat hij op zijn hoede moest zijn voor de opgeschoten Nederlander met de sterke service, die vorig jaar de 4e ronde haalde in Wimbledon en de kwartfinale op de US Open.



In de eerste set volstond een break op het eind (6-4), in de tweede ging Nadal twee keer door de opslag van de Nederlander, ook opnieuw in het laatste spelletje.



Van de Zandschulp wou zich evenwel niet zomaar gewonnen geven en pakte in het openingsspelletje van set 3 de opslag van de nummer 4 van de wereld af. Die reageerde evenwel met een rebreak en liep uit tot 2-5. Bij 4-5 mocht hij serveren voor de match, maar dat had Van de Zandschulp niet zo begrepen.



Een tiebreak moest beslissen. Daarin was Nadal dominant en dwong bij 3-6 3 matchballen af. Die volstonden niet. Bij 6-6 was alles weer mogelijk. Bij een 4e matchbal sloeg Van de Zandschulp een smash buiten. Nadal was dolgelukkig.



Uiteindelijk had de Nederlander meer winners (31-28), maar wel ook dubbel zoveel fouten (35-17).



Nadals volgende opponent wordt Taylor Fritz. De 24-jarige Amerikaan is nummer 14 van de wereld en raakte tot nu nog nooit verder dan de 3e ronde op een grandslamtoernooi. Hij klopte de Australische kwalificatiespeler Jason Kubler in 3 sets.