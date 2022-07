Ons Jabeur maakt einde aan sprookje Maria op weg naar eerste grandslamfinale

Ons Jabeur en Tatjana Maria begaven zich allebei op onbekend terrein in Londen: ze hadden allebei nog nooit een halve finale van een grandslamtoernooi gespeeld.

De 27-jarige Ons Jabeur klopt al even op de grote poort: vorig jaar won ze haar eerste WTA-titel, ondertussen is ze opgeklommen naar de tweede plek op de WTA-ranking.

Dan was Tatjana Maria een veel grotere verrassing: in 34 pogingen was ze nooit voorbij de 3e ronde geraakt op een grandslamtoernooi. Maar een jaar na de geboorte van haar tweede dochter verbaasde ze iedereen op Wimbledon.

Met haar slices maakte Maria er een interessante tweede helft van, maar Jabeur verrassen lukte niet. De twee kennen elkaar dan ook goed. Met 6-2 trok de Tunesische vlot aan het langste eind.

Maar Maria toonde nog eens waarom ze zo ver was geraajt op het Londense gras. De Duitse liep in de tweede helft 4-1 uit en sleepte een derde set uit de brand. Daarin bleek Jabeur duidelijk te sterk.

Jabeur mag zich opmaken voor haar eerste grandslamfinale, nota bene als eerste Arabische en Afrikaanse vrouw ooit. Daarin neemt ze het op tegen de Kazakse Jelena Rybakina, die ook haar eerste finale zou spelen, of tweevoudig grandslamwinnares Simona Halep.