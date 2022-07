Nick Kyrgios houdt het rustig en staat 8 jaar later weer in kwartfinale Wimbledon

De clash tussen Kyrgios en Tsitsipas op Court One zindert nog altijd na over het heilige gras, maar vandaag op Centre Court gedroeg Kyrgios zich als een engeltje op weg naar een 4-6, 6-4, 7-6 (7/2), 3-6, 6-2-zege.



Er viel amper een onvertogen woord, normaal zit een match van de Aussie vol vuurwerk. Hij ging alleen even verhaal halen bij de scheidsrechter, omdat hij het meende beter te zien dan hawk-eye.



Bij de laatste acht wacht de verrassende Chileen Cristian Garin (ATP-43), die de Australiër Alex De Minaur (ATP-27) in vijf sets versloeg. De 27-jarige Kyrgios (ATP-40) krijgt zo een gouden kans om voor het eerst in zijn carrière bij de laatste 4 te raken van een grandslamtoernooi.



Tegen de 20-jarige Nakashima (ATP-56) liet Kyrgios zijn "pestgedrag" (dixit Tsitsipas) achterwege en liet hij zijn tennis spreken. Al leek hij wat last te hebben van zijn schouder. Twee dure foutjes kostten hem de eerste set.



Nadat hij in de 2e set door de opslag van Nakashima was gegaan, liet Kyrgios zijn schouder behandelen. Dat hielp hem om met meer power te slaan en de match in evenwicht te brengen. Hij zou nog vaker zijn schouder laten verzorgen.



Kyrgios bleef koel, toen hij even in nood was op het eind van de derde set, maar stak de tiebreak vlotjes op zak. De druk ging even van de ketel bij de Australiër, wat hem prompt op 2 breaks kwam te staan. Zo moest een vijfde set beslissen.



Daarin pompte Kyrgios zich naar de overwinning. Hij gunde de Amerikaan niet veel meer en maakte het mooi af met een volley. Een ovatie van het publiek volgde.