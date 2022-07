Nederlander Tim van Rijthoven blijft op zijn wolk tennissen: ook het 22e reekshoofd buigt het hoofd

3 weken geleden was Tim van Rijthoven nog een nobele onbekende, maar op het grastoernooi van Rosmalen vielen de puzzelstukken voor de 25-jarige Nederlander plots in elkaar. Van Rijthoven, de nummer 205 van de wereld, won het toernooi door in de finale de nummer 1 van de wereld Daniil Medvedev te verslaan.

Het leverde Van Rijthoven een fikse sprong in de ranking én een wildcard voor Wimbledon op. En daar zet hij zijn opvallende opmars gewoon voort: de Georgiër Nikoloz Basilashvili, toch het 22e reekshoofd, had geen antwoord op de voornamelijk ferme opslagen van de Nederlander.

Van Rijthoven is zo de eerste Nederlandse man die de 1/8e finales in Londen haalt sinds Sjeng Schalken in 2004. Hij is ook de eerste speler sinds Denis Kudla in 2015 die met een wildcard zover kan doorstoten.

De kans is groot dat Van Rijthoven nu tegen Novak Djokovic moet, als die zijn landgenoot Kecmanovic weet te verslaan in zijn duel van de 3e ronde.