Na 37 zeges (!) op een rij eindigt waanzinnige reeks van Iga Swiatek op Wimbledon

Met 37 zeges op een rij heeft Iga Swiatek de langste ongeslagen reeks bij de vrouwen in handen, maar de Poolse zal Wimbledon dit jaar niet winnen. Tegen Alizé Cornet raakte Swiatek (WTA-1) nooit in haar vertrouwde ritme en verloor ze uiteindelijk in 2 sets: 4-6, 2-6.