Mertens tennist vanavond 1/8e finale tegen Ons Jabeur: "Tegen Elise wordt ander paar mouwen"

12 uur 25. Jabeur: "Tegen Mertens wordt het ander paar mouwen". Ons Jabeur is nog niet echt uitgedaagd in deze editie (in tegenstelling tot Elise Mertens). "Ik probeer mijn spel te spelen en het simpel te houden. Ik weet dat ik heel wat tactische opties heb." "Ik voel me echt goed op gras, maar te veel vertrouwen hebben is ook niet goed. Tegen Elise zal het heel wat lastiger zijn dan in de vorige." Jabeur mag vertrouwen hebben, want ze haalde vorig jaar de kwartfinales op Wimbledon. En enkele weken geleden won ze het grastoernooi van Berlijn. "Ik weet van mezelf dat ik kan excelleren op gras. Ik houd van Wimbledon. Ik werkte al heel wat topics van mijn bucketlist af: titels, top 10. Het volgende doel is een grandslamtoernooi winnen." "Ik speel momenteel goed, maar ik wil in de komende wedstrijden getest worden. Zo kan ik zien hoe ik met die druk om kan." .