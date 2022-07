Mertens-killer Ons Jabeur stoomt door naar de halve finales op Wimbledon

Jabeur versloeg in de kwartfinales op het Londense gras de Tsjechische Bouzkova (WTA 66), na een lastig begin, in drie sets: 3-6, 6-1 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 49 minuten. Het is voor Jabeur haar eerste halve finale op een grandslamtoernooi.

De 27-jarige Jabeur, het derde reekshoofd, maakte in de achtste finales een einde aan het toernooi van Elise Mertens. Een plaats in de kwartfinales vorig jaar was haar beste prestatie tot dusver in Londen.

Jabeur neemt het om een finaleticket op tegen de Duitse Tatjana Maria (WTA 103), die haar landgenote Jule Niemeier (WTA 97) in de kwartfinales in drie sets (4-6, 6-2 en 7-5) versloeg.