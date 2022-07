Maryna Zanevska uitgeschakeld in halve finale in Hamburg

Bernarda Pera leidt nu met twee overwinningen tegen één in haar onderlinge confrontaties met Zanevska.

Pera versloeg Zanevska in hun eerste ontmoeting in 2017 in Poitiers, maar moest eerder dit jaar tijdens de kwalificatie in Doha stoppen met een 6-3 en 3-0 achterstand.



In de finale neemt Pera het op tegen de winnaar van de andere halve finale, waar de nummer 2 van de wereld, de 26-jarige Estse Anett Kotaveit (WTA-2), het opneemt tegen de 21-jarige Russin Anastasia Potapova (WTA-63).