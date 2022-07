LIVE: Uitstekende Goffin haalt set 1 binnen in zwaar grasgevecht tegen Tiafoe

Fase per fase

Fase per fase

clock 15:17 15 uur 17. 1-1. Het gaat vooruit in de 2e set. Na amper 5 minuten staat er al 1-1 op het bord.

clock 15:16 15 uur 16. David Goffin is heel goed aan het spelen, maar dat is ook nodig. Tenniscommenator Dirk Gerlo.

clock 15:11 15 uur 11. Cijfers in voordeel Goffin. Onze man in Londen ziet een heel goede Goffin bezig. Dat topniveau is ook nodig om het een goeie grasspeler als Tiafoe moeilijk te maken. Goffin sloeg goed op in set 1 (4 aces, 65% eerste opslagen tegenover 1 ace en 53% voor Tiafoe, die ook 2 dubbele fouten sloeg). Onze landgenoot sloeg 20 winners (16 voor Tiafoe) en beperkte de foutenlast tot 10 (18 voor Tiafoe). Een verdiende voorsprong heet dat dan.



Goffin sloeg goed op in set 1 (4 aces, 65% eerste opslagen tegenover 1 ace en 53% voor Tiafoe, die ook 2 dubbele fouten sloeg).



Onze landgenoot sloeg 20 winners (16 voor Tiafoe) en beperkte de foutenlast tot 10 (18 voor Tiafoe).



Een verdiende voorsprong heet dat dan.

clock 15:08 15 uur 08. Goffin pakt set 1 in tiebreak. Na 70 minuten heeft Goffin de eerste set op zak gestoken. Hij bleef heel solide in de tiebreak: tot 4-3 voor onze landgenoot hield iedereen zijn opslag. Daarna koos Tiafoe bij een lange rally voor de dropshot, dat in het net belandde (5-3). Op zijn volgende opslagbeurt mepte de Amerikaan een bal buiten. Goffin benutte zijn eerste setpunt met een goeie opslag.



Goffin benutte zijn eerste setpunt met een goeie opslag.

clock 15:04 15 uur 04. Het is hard tegen hard. Dit is een zeer, zeer goede wedstrijd. Tenniscommenator Dirk Gerlo.

clock 14:59 14 uur 59. Goffin dwingt tiebreak af: 6-6. De 2 mannen moeten naar een tiebreak. Goffin liep weer 40-0 uit, leek het zichzelf nog even moeilijk te maken, maar Tiafoe sloeg een kansje buiten.

clock 14:55 14 uur 55. 5-6. Tiafoe zet Goffin opnieuw onder druk: de Belg moet zijn opslag behouden of de set is weg.

clock 14:51 14 uur 51. 5-5. Goffin doet wat hij moet doen, loopt 40-0 uit en houdt nog eens vlot zijn service vast. We zijn al 56 minuten bezig in deze set.

clock 14:42 14 uur 42. Goffin laat break liggen: 4-5. Goffin leest de opslag van Tiafoe steeds beter. Hij dwingt 2 breakpunten af, maar Tiafoe werkt die met keiharde slagen weg. Weer duurt het spel heel lang. Pas na 4 keer deuce kan Tiafoe het met een goede opslag afmaken. Goffin moet nu zijn volgende servicegame winnen of de set is weg.



Goffin moet nu zijn volgende servicegame winnen of de set is weg.

clock 14:28 14 uur 28. 4-4. Het kost Goffin bloed, zweet en tranen en een spelletje dat weer meer dan 7 minuten duurt om geen 2e break toe te staan.Bij 40-15 lijkt er geen vuiltje aan de lucht, maar met de nodige power dwingt Tiafoe 2 breakpunten af. Goffin blijft koel en laat de Amerikaan in de fout gaan: 4-4.

clock 14:23 14 uur 23. 3-3. Goffin moet werken voor zijn geld. Waar de Amerikaan zijn opslag makkelijk binnenhaalt, heeft Goffin wat meer moeite. Tiafoe kan op deuce komen, maar slaat een ogenschijnlijk makkelijke bal out.

clock 14:22 14 uur 22. 2-3. Tiafoe is helemaal op dreef met een 3e spelletje op een rij. Weer doet de Amerikaan het op love, die zwakke eerste servicebeurt is vergeten.

clock 14:09 14 uur 09. Alles te herdoen: 2-2. Tiafoe is in zijn ritme gekomen. Hij verzilvert zijn 2e opslaggame op love en dwingt een breakpunt af op de opslag van Goffin. Die werkt dat weg met een geweldige volley. Tiafoe, die een sterke forehand heeft, laat onze landgenoot hard werken voor zijn punten. Het spelletje duurt nog langer dan het eerste. Goffin krijgt 3 kansen om het spel naar zich toe te trekken, maar finaal wordt een tweede breakpunt hem fataal. Tiafoe schuift een beetje uit, maar kan een passeerslag van Goffin toch lopend afmaken. De Amerikaan belandt dicht bij de tribune en geeft enkele toeschouwers een hand.



Tiafoe, die een sterke forehand heeft, laat onze landgenoot hard werken voor zijn punten. Het spelletje duurt nog langer dan het eerste. Goffin krijgt 3 kansen om het spel naar zich toe te trekken, maar finaal wordt een tweede breakpunt hem fataal.



Tiafoe schuift een beetje uit, maar kan een passeerslag van Goffin toch lopend afmaken. De Amerikaan belandt dicht bij de tribune en geeft enkele toeschouwers een hand.

clock 14:07 14 uur 07. 2-0. Goffin haalt zijn eerste opslagspelletje heel makkelijk binnen. Hij loopt 40-0 uit en pakt bij 40-15 met een leuke actie het spel.

clock 13:56 13 uur 56. Goffin breekt meteen. Tiafoe slaat doorgaans goed op, maar hij verliest wel meteen zijn eerste opslagbeurt. De Amerikaan laat 3 kansen liggen om het spel binnen te halen, Goffin benut zijn eerste breakpunt na een erg lang spelletje. Onze landgenoot spreidt de slagen goed, is erg beweeglijk en profiteert van de foutjes van Tiafoe. Het spelletje haalt hij wel binnen met een gelukje: dankzij de netband.



Het spelletje haalt hij wel binnen met een gelukje: dankzij de netband.

clock 13:36 13 uur 36. Vrouwenduel afgelopen, Goffin maakt zich klaar. Marie Bouzkova heeft Caroline Garcia geklopt in 2 sets (7-5, 6-2) op Court 2. David Goffin en Frances Tiafoe maken zich klaar om het veld te betreden. Iets voor 14 uur zou hun partij moeten beginnen. De Tsjechische Bouzkova wacht in de kwartfinale op Elise Mertens of Ons Jabeur. Die spelen vanavond hun 1/8e finale.



De Tsjechische Bouzkova wacht in de kwartfinale op Elise Mertens of Ons Jabeur. Die spelen vanavond hun 1/8e finale.

clock 12:14 12 uur 14. Als ik top ben, ben ik een van de beste grasspelers op het circuit. Medvedev is hier niet, Roger (Federer) ook niet. Dit is een enorme kans. En die wil ik grijpen. Frances Tiafoe.