LIVE: Knokt David Goffin zich voorbij Cam Norrie naar de halve finales op Wimbledon?

clock 16:50

16 uur 50. Cam Norrie, een halve kiwi. Met Norrie komt de laatste Britse speler in het enkelspel in actie. Opvallend: de nummer 12 van de wereld werd geboren in Zuid-Afrika en groeide op in Nieuw-Zeeland. Het fanatieke Britse publiek in Londen lijkt er niet te zwaar aan te tillen, want in de voorbije ronden ging het massaal achter Norrie staan. .