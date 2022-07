LIVE: Jabeur pakt set 1, Rybakina maakt te veel fouten in Wimbledonfinale

clock 15:40

15 uur 40. Jabeur wint set 1. Ons Jabeur staat dicht bij haar primeur. In de eerste set ging ze 2 keer door de opslag van Rybakina, die te veel directe fouten maakt. Jabeur pakte in het derde spelletje en laatste spelletje de opslag van Rybakina af: 6-3. Het laatste spelletje was op love. Naar het beeld van de match sloeg de Kazakse het setpunt in het net. .