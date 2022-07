LIVE: IJzersterke David Goffin staat op één set van de halve finale van Wimbledon

Voorlopig geven beide spelers niets toe in set vier: 2-2. Wie gaat als eerste in de fout?

De spanning is te snijden op Court 1. Norrie en Goffin behouden voorlopig hun cool en halen elk hun eerste opslagspel binnen.

Het begint er beter en beter uit te zien voor David Goffin. Met simpel opslagbehoud trekt hij set drie binnen. Onze landgenoot heeft nog één set nodig om de eerste mannelijke Belg te worden sinds Xavier Malisse in 2002 in de halve finale van een grandslamtoernooi.

Norrie krijgt maar geen constante in zijn spel. Nadat hij zwoegde om een break terug te pakken op Goffin, geeft hij daarna zijn opslagspel meteen terug uit handen. Goffin mag gaan serveren voor de set.

Norrie leeft nog in set drie en maakt een break goed op Goffin, die er nog eentje overhoudt. Het niveau aan beide kanten blijft hoog.

Het zou niet meer fout mogen gaan voor Goffin in deze set. Maar we weten dat het heel snel kan kantelen.

clock 18:33

18 uur 33. Het antwoord van Norrie mag er wezen. Met een love game op eigen opslag brengt hij weer wat leven in de brouwerij. De Brit moet nog een stevige berg beklimmen om set drie in leven te houden, maar in deze open wedstrijd lijkt er veel mogelijk. .