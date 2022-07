LIVE: Goffin en Tiafoe maken er zwaar grasgevecht van, Tiafoe komt op 1 set van de zege

clock 17:30 17 uur 30. Tiafoe geeft het dan toch nog niet op. Hij gaat op zijn beurt door de opslag van Goffin en mag nu serveren om van 5-2 naar 5-3 terug te komen. . Tiafoe geeft het dan toch nog niet op. Hij gaat op zijn beurt door de opslag van Goffin en mag nu serveren om van 5-2 naar 5-3 terug te komen.

clock 17:24 17 uur 24. Nieuwe break voor Goffin, 5e set wenkt. Tiafoe lijkt de 4e set opgegeven te hebben. Goffin komt 5-1 voor en kan nu serveren voor een beslissende set. . Nieuwe break voor Goffin, 5e set wenkt Tiafoe lijkt de 4e set opgegeven te hebben. Goffin komt 5-1 voor en kan nu serveren voor een beslissende set.

clock 17:10 17 uur 10. Break voor Goffin: 2-0! David Goffin heeft de handdoek nog niet geworpen. Hij heeft er lang voor moeten werken, maar uiteindelijk gaat hij dan nog toch eens door de opslag van Tiafoe. Kan hij die voorsprong over de streep trekken in de 4e set? . Break voor Goffin: 2-0! David Goffin heeft de handdoek nog niet geworpen. Hij heeft er lang voor moeten werken, maar uiteindelijk gaat hij dan nog toch eens door de opslag van Tiafoe. Kan hij die voorsprong over de streep trekken in de 4e set?

clock 16:59 16 uur 59. Goffin met de rug tegen de muur. De geschiedenis van de 2e set herhaalt zich: Frances Tiafoe is op het nippertje door de opslag van Goffin gegaan en heeft het vervolgens afgemaakt op zijn opslag. De Amerikaan heeft nog 1 set nodig om de kwartfinales te bereiken. . Goffin met de rug tegen de muur De geschiedenis van de 2e set herhaalt zich: Frances Tiafoe is op het nippertje door de opslag van Goffin gegaan en heeft het vervolgens afgemaakt op zijn opslag. De Amerikaan heeft nog 1 set nodig om de kwartfinales te bereiken.

clock 16:56 16 uur 56. Tiafoe door opslag Goffin. Het is uiteindelijk het scenario van het deksel op de neus geworden: bij 5-5 verliest Goffin zijn opslag, waardoor Tiafoe nu kan serveren voor de 3e set. . Tiafoe door opslag Goffin Het is uiteindelijk het scenario van het deksel op de neus geworden: bij 5-5 verliest Goffin zijn opslag, waardoor Tiafoe nu kan serveren voor de 3e set.

clock 16:43 16 uur 43. Nog geen afscheiding: 4-4. Tiafoe komt opnieuw onder druk op zijn opslag, maar onder meer door zijn zware opslag ontsnapt hij opnieuw. Kan dit blijven duren? Of krijgt Goffin het deksel op de neus na al die gemiste kansen? . Nog geen afscheiding: 4-4 Tiafoe komt opnieuw onder druk op zijn opslag, maar onder meer door zijn zware opslag ontsnapt hij opnieuw. Kan dit blijven duren? Of krijgt Goffin het deksel op de neus na al die gemiste kansen?

clock 16:35 16 uur 35. Tiafoe redt 2 breakpunten. We zijn nog altijd "on serve" in de 3e set, maar Frances Tiafoe speelde in het 6e spelletje wel met zijn geluk. Goffin kreeg 2 breakkansen, maar kon die niet verzilveren. . Tiafoe redt 2 breakpunten We zijn nog altijd "on serve" in de 3e set, maar Frances Tiafoe speelde in het 6e spelletje wel met zijn geluk. Goffin kreeg 2 breakkansen, maar kon die niet verzilveren.

clock 16:20 16 uur 20. 1-1 in set 3. Het blijft een uitputtingsslag en voorlopig wil nog geen van beide toegeven. Tiafoe lijkt wel niet meer de meest kwieke te zijn op de baan, al is dat ook wel een beetje zijn stijl. . 1-1 in set 3 Het blijft een uitputtingsslag en voorlopig wil nog geen van beide toegeven. Tiafoe lijkt wel niet meer de meest kwieke te zijn op de baan, al is dat ook wel een beetje zijn stijl.

clock 16:14 16 uur 14. Tiafoe maakt gelijk. Goffin spartelt nog een beetje tegen, maar het 12e spelletje is wel degelijk het laatste spelletje van de 2e set. Na 2u20' kan alles weer opnieuw beginnen, al zijn nu slechts 2 sets nodig om te winnen. . Tiafoe maakt gelijk Goffin spartelt nog een beetje tegen, maar het 12e spelletje is wel degelijk het laatste spelletje van de 2e set. Na 2u20' kan alles weer opnieuw beginnen, al zijn nu slechts 2 sets nodig om te winnen.

clock 16:06 16 uur 06. Toch de break van Tiafoe: 5-6. In de vorige beurt liet Tiafoe nog een breakpunt liggen, maar dat overkomt hem geen tweede keer. Hij mag zo meteen serveren voor de 2e set. . Toch de break van Tiafoe: 5-6 In de vorige beurt liet Tiafoe nog een breakpunt liggen, maar dat overkomt hem geen tweede keer. Hij mag zo meteen serveren voor de 2e set.

clock 16:02 16 uur 02. Dit is een absolute topwedstrijd met een hoog niveau van beide spelers. Goffin is misschien iets creatiever, Tiafoe iets krachtiger. Tenniscommenator Dirk Gerlo. Dit is een absolute topwedstrijd met een hoog niveau van beide spelers. Goffin is misschien iets creatiever, Tiafoe iets krachtiger. Tenniscommenator Dirk Gerlo

clock 16:00 16 uur . Tiafoe blijft in de set: 5-5. Met enkele geweldige opslagen pakt Tiafoe zijn spel. . Tiafoe blijft in de set: 5-5 Met enkele geweldige opslagen pakt Tiafoe zijn spel.

clock 15:54 15 uur 54. 5-4, maar met de schrik weg. Goffin brengt zichzelf in de problemen. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Hij maakte er - onder meer met een spectaculair punt (een gesprongen smash à la Sampras) - 30-0 van. Maar na enkele fouten van de Belg had Tiafoe een breakpunt. Dat sloeg de Amerikaan in het net. Twee goeie opslagen later ligt de druk bij Tiafoe. Die moet zijn opslag behouden of ook de 2e set is voor de Belg. . 5-4, maar met de schrik weg Goffin brengt zichzelf in de problemen. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Hij maakte er - onder meer met een spectaculair punt (een gesprongen smash à la Sampras) - 30-0 van.



Maar na enkele fouten van de Belg had Tiafoe een breakpunt. Dat sloeg de Amerikaan in het net.



Twee goeie opslagen later ligt de druk bij Tiafoe. Die moet zijn opslag behouden of ook de 2e set is voor de Belg.

clock 15:52 15 uur 52. Love game Tiafoe: 4-4. Enkele geweldige opslagen leveren Tiafoe een vlot spel op. Daarvoor hoefde hij zich helemaal niet moe te maken. . Love game Tiafoe: 4-4 Enkele geweldige opslagen leveren Tiafoe een vlot spel op. Daarvoor hoefde hij zich helemaal niet moe te maken.

clock 15:46 15 uur 46. Goffin knokt zich naar voorsprong: 4-3. De 2 heren serveren fraai grastennis, waarbij Goffin weer de bovenhand neemt. De vuist is te zien, als hij Tiafoe in de fout dwingt na een deuce. Goffin ging van 1-3 naar 4-3. De servicegames van Goffin duren wel allemaal veel langer dan die van Tiafoe. Kan onze landgenoot die blijven volhouden? . Goffin knokt zich naar voorsprong: 4-3 De 2 heren serveren fraai grastennis, waarbij Goffin weer de bovenhand neemt. De vuist is te zien, als hij Tiafoe in de fout dwingt na een deuce. Goffin ging van 1-3 naar 4-3.



De servicegames van Goffin duren wel allemaal veel langer dan die van Tiafoe. Kan onze landgenoot die blijven volhouden?

clock 15:41 15 uur 41. Goffin maakt break ongedaan: 3-3. De Amerikaan lijkt even van slag dat hij in het vorige spel 4 breakkansen niet kon benutten. Goffin blijft doen wat hij al de hele match doet. Knokken en solide grastennis spelen. Tiafoe kan maar een puntje maken op zijn opslag: 3-3. . Goffin maakt break ongedaan: 3-3 De Amerikaan lijkt even van slag dat hij in het vorige spel 4 breakkansen niet kon benutten. Goffin blijft doen wat hij al de hele match doet. Knokken en solide grastennis spelen. Tiafoe kan maar een puntje maken op zijn opslag: 3-3.

clock 15:36 15 uur 36. Goffin redt zich uit benarde situatie: 2-3. Fantastisch tennis van Tiafoe. Met dropshots op het juiste moment en een geweldige forehand dwingt hij 4 breakpunts af. Maar Goffin werkt ze allemaal weg. Goffin bracht zichzelf in de problemen met een dubbele fout en een ongelukkige bal op het net. Maar het spel is alsnog voor onze landgenoot. Tiafoe laat Goffin lopen met een dropshot en een lob, maar Goffin is snel en lenig en maakt het met een fraaie backhandpasseerslag af. De vuist gebald. . Goffin redt zich uit benarde situatie: 2-3 Fantastisch tennis van Tiafoe. Met dropshots op het juiste moment en een geweldige forehand dwingt hij 4 breakpunts af. Maar Goffin werkt ze allemaal weg.



Goffin bracht zichzelf in de problemen met een dubbele fout en een ongelukkige bal op het net. Maar het spel is alsnog voor onze landgenoot.



Tiafoe laat Goffin lopen met een dropshot en een lob, maar Goffin is snel en lenig en maakt het met een fraaie backhandpasseerslag af. De vuist gebald.