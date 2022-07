LIVE: Djokovic hangt bordjes gelijk in hoogstaande Wimbledonfinale

Fase per fase

clock 16:40 16 uur 40. De frustratie van Kyrgios begint af en toe de bovenhand te nemen. Djokovic blijft wel enorm gefocust. Dirk Gerlo. De frustratie van Kyrgios begint af en toe de bovenhand te nemen. Djokovic blijft wel enorm gefocust. Dirk Gerlo

clock 16:36 16 uur 36. Kyrgios blijft sterk serveren. De blanco opslagspelletjes van in de eerste set zijn verleden tijd. Djokovic kan steeds beter omgaan met de kanonskogels die Kyrgios soms afvuurt. De Australiër kan wel een break voorkomen. 2-1 in de derde set. . Kyrgios blijft sterk serveren De blanco opslagspelletjes van in de eerste set zijn verleden tijd. Djokovic kan steeds beter omgaan met de kanonskogels die Kyrgios soms afvuurt. De Australiër kan wel een break voorkomen. 2-1 in de derde set.



clock 16:24 16 uur 24. Derde set gaat van start. In de eerste set leek Kyrgios zijn emoties goed onder bedwang te houden. Nu begint de frustratie er af en toe door te sijpelen. Welke impact heeft dat op zijn spel? Hij mag in elk geval beginnen met serveren in de derde set. . Derde set gaat van start In de eerste set leek Kyrgios zijn emoties goed onder bedwang te houden. Nu begint de frustratie er af en toe door te sijpelen. Welke impact heeft dat op zijn spel? Hij mag in elk geval beginnen met serveren in de derde set.

clock 16:21 16 uur 21. Kyrgios heeft kansen laten liggen. Hij begint te mekkeren en wordt tot rust aangemaand. Dirk Gerlo. Kyrgios heeft kansen laten liggen. Hij begint te mekkeren en wordt tot rust aangemaand. Dirk Gerlo

clock 16:20 16 uur 20. Djokovic pakt de tweede set. Nick Kyrgios kwam nog opzetten, maar de tweede set is wel degelijk voor Djokovic. De Serviër werkte drie breakpunten weg en steekt zo de tweede set op zak. . Djokovic pakt de tweede set Nick Kyrgios kwam nog opzetten, maar de tweede set is wel degelijk voor Djokovic. De Serviër werkte drie breakpunten weg en steekt zo de tweede set op zak.



clock 16:08 16 uur 08. Djokovic komt op 5-2 voorsprong. Djokovic staat sterk te tennissen en komt op een spelletje van de tweede set. De Britse fans krijgen waar voor hun ponden. . Djokovic komt op 5-2 voorsprong Djokovic staat sterk te tennissen en komt op een spelletje van de tweede set. De Britse fans krijgen waar voor hun ponden.

clock 16:01 16 uur 01. Djokovic in pole-position om tweede set te pakken. Novak Djokovic ging zonet voor het eerst door de opslag van Kyrgios en stoomde daarna door. De Serviër leidt in de tweede set met 4-1. . Djokovic in pole-position om tweede set te pakken Novak Djokovic ging zonet voor het eerst door de opslag van Kyrgios en stoomde daarna door. De Serviër leidt in de tweede set met 4-1.



clock 15:58 15 uur 58. Novak Djokovic begint de opslag van Kyrgios beter te lezen. Dirk Gerlo. Novak Djokovic begint de opslag van Kyrgios beter te lezen. Dirk Gerlo

clock 15:53 15 uur 53. Djokovic op zoek naar de break. Djokovic gooit de handdoek natuurlijk niet in de ring en blijft op een hoog niveau tennissen. Na 3 sets kunnen beide spelers hun opslag verzilveren. 2-1 voor Djokovic. . Djokovic op zoek naar de break Djokovic gooit de handdoek natuurlijk niet in de ring en blijft op een hoog niveau tennissen. Na 3 sets kunnen beide spelers hun opslag verzilveren. 2-1 voor Djokovic.

clock 15:41 15 uur 41. 1e set is voor Kyrgios. Nick Kyrgios wint de eerste set met 4-6. In een kwaliteitsvolle eerste set hield Djokovic goed stand in de eigen spelletjes maar kon hij geen break forceren. . 1e set is voor Kyrgios Nick Kyrgios wint de eerste set met 4-6. In een kwaliteitsvolle eerste set hield Djokovic goed stand in de eigen spelletjes maar kon hij geen break forceren.

clock 15:34 15 uur 34. Kyrgios komt op 3-5. Voor het derde spelletje op rij gunt Kyrgios zijn tegenstander geen enkel punt op zijn opslag. De Australiër heeft een verschroeiende opslag in huis. . Kyrgios komt op 3-5 Voor het derde spelletje op rij gunt Kyrgios zijn tegenstander geen enkel punt op zijn opslag. De Australiër heeft een verschroeiende opslag in huis.

clock 15:26 15 uur 26. Kyrgios strikes first. Djokovic heeft momenteel weinig in te brengen tegen de moordende opslagspelletjes van Kyrgios. In het vijfde spelletje weet Kyrgios ook voor het eerst door de opslag van de Serviër te gaan. Een dubbele fout van Djokovic brengt de tussenstand op 2-3 voor Kyrgios. . Kyrgios strikes first Djokovic heeft momenteel weinig in te brengen tegen de moordende opslagspelletjes van Kyrgios. In het vijfde spelletje weet Kyrgios ook voor het eerst door de opslag van de Serviër te gaan. Een dubbele fout van Djokovic brengt de tussenstand op 2-3 voor Kyrgios.

clock 15:20 15 uur 20. Sterk begin van de finalisten. Het is nog heel vroeg in de wedstrijd maar we kunnen al wel één ding vaststellen: beide spelers zijn goed begonnen aan deze finale. Nog geen breaks te bespeuren. 2-1 voor Djokovic. . Sterk begin van de finalisten Het is nog heel vroeg in de wedstrijd maar we kunnen al wel één ding vaststellen: beide spelers zijn goed begonnen aan deze finale. Nog geen breaks te bespeuren. 2-1 voor Djokovic.

clock 15:09 15 uur 09. De eerste bal is gemept. Djokovic mag beginnen met serveren. . De eerste bal is gemept. Djokovic mag beginnen met serveren.

clock 14:58 14 uur 58. Kyrgios kon na zijn gewonnen kwartfinale rechtstreeks naar de finale dankzij Rafael Nadal. De Spanjaard moest verstek geven wegens een blessure aan de buikspieren. Kan de Australiër voordeel halen uit de extra rust? . Kyrgios kon na zijn gewonnen kwartfinale rechtstreeks naar de finale dankzij Rafael Nadal. De Spanjaard moest verstek geven wegens een blessure aan de buikspieren. Kan de Australiër voordeel halen uit de extra rust?

clock 14:53 14 uur 53. Kyrgios is de beste opslagspecialist van het hele tenniscircuit, maar Djokovic heeft de beste return. Dirk Gerlo. Kyrgios is de beste opslagspecialist van het hele tenniscircuit, maar Djokovic heeft de beste return. Dirk Gerlo