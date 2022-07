LIVE: David Goffin en Cam Norrie bikkelen in vijfsetter om halvefinaleplek

Norrie zet de score op 1-1, al had dat anders kunnen lopen. Goffin leek een breakpunt te gaan omzetten, maar met een vermijdbare misser in het net wierp hij Norrie nog een levenslijn toe. De Brit keerde daarna de rollen om.

19 uur 43. Norrie zet de score op 1-1, al had dat anders kunnen lopen. Goffin leek een breakpunt te gaan omzetten, maar met een vermijdbare misser in het net wierp hij Norrie nog een levenslijn toe. De Brit keerde daarna de rollen om. .

Met een mislukt dropshot schenkt Norrie Goffin het eerste spel van set vijf. De ondergaande zon speelt ondertussen ook zijn rol, al is de hele baan stilaan al in schaduw gehuld.

19 uur 36. Met een mislukt dropshot schenkt Norrie Goffin het eerste spel van set vijf. De ondergaande zon speelt ondertussen ook zijn rol, al is de hele baan stilaan al in schaduw gehuld. .

clock 19:33

19 uur 33. We krijgen een vijfde set. Norrie doet wat moet en maakt de set af op eigen opslag. Een bittere pil voor Goffin, die vaak in de games het betere van het spel had. Onze landgenoot moet de knop snel omdraaien, want nu is het money time. .